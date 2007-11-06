Сверстать сайт на движок UMI.CMS

HTML-версткаЗакрыт4 заявки202 просмотра
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Необходимо сверстать уже имеющийся сайт на движок UMI.CMS . Дизайн сайта и разделы остаются такиеже.

Жду на E-mail: Design @ studiarim.ru соимость работы и сроки. Сверстать можно в локальной версии. Подробное описание разделов сайта вышлю в ответ на Ваше письмо. сайт который нужно перенести на движок www.anapa.ru

16 лет назад
Agoba
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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