Нужна правка верстки

Добрый день!

Нужно поправить верстку под IE7... Скорее всего, нужно будет править JS. Сейчас все нормально отображается в Опере, ФФ и ИЕ6... Нужно подправить под ИЕ7. На некоторых компах не работают скроллы.

Смотрите, как должно быть, в ФФ и отображайте это в ИЕ7.

Сейчас файлы стилей есть для Оперы, ФФ и ИЕ6 - подключаются каждый отдельно. Нужно будет прописать подключение и для ИЕ7.

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