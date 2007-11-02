Верстка простых макетов портального дизайна. Работа постоянная, заказы друг за другом. Бюджет от 50 до 100 вмз за страницу. Оставляйте ссылку на портфолио в комментариях и ICQ

Требования: xhtml, div, css, оптимизация под все браузеры, резина-нерезина, пунктуальность в плане сроков, работа в соответствии с ТЗ