Верстка

$100
HTML-версткаЗакрыт52 заявки492 просмотра
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Верстка простых макетов портального дизайна. Работа постоянная, заказы друг за другом. Бюджет от 50 до 100 вмз за страницу. Оставляйте ссылку на портфолио в комментариях и ICQ

Требования: xhtml, div, css, оптимизация под все браузеры, резина-нерезина, пунктуальность в плане сроков, работа в соответствии с ТЗ

16 лет назад
lawmix
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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