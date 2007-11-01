Сверстать страницу с опросом

Необходимо сверстать 1 страницу из JPG. с большим разрешением. Цена вопроса 700 Ya-рублей. Срок сутки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна splash-screen страница для опроса.
На странице только заголовок опроса, несколько вопросов с вариантами ответа, кнопка отправки и колонтитул для счётчика. Форма опроса должна быть в центре экрана.
Никакой графики, только цвет. Гамма — красно-розовая, тема — "СССР ", но не должна быть вызывающей.
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