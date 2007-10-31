Верстка большого количества несложных сайтов

HTML-версткаЗакрыт14 заявок274 просмотра
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Требуются верстальщики для верстки большого количества несложных сайтов.

Стоимость одного 7-10 WMZ. Оплата по факту выполненой работы.

Примеры:

borbasumo.com

brouser-opera.com

mostik.info

nashemetro.com

zhemchyg.com

По всем вопросам стучать в аську 264 013 503

16 лет назад
volkov_alex
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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