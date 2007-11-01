Сверстать шаблон для Джумлы из макета

HTML-версткаЗавершен14 заявок182 просмотра
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Необходимо в течении максимум 2-3 дней сверстать шаблон для Джумлы из имеющегося макета.

Важно четкое соблюдение характеристик макета сайта в шаблоне Джумлы.

16 лет назад
anafema
Максим 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
44 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
rasiell
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$100
Был удивлен быстрой и качественной работой. Побольше бы таких мастеров! Алексей Спасибо!
Четкая постановка задачи. Незамедлительная оплата. Одним словом приятно работать с такими людьми. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Очень рекомендую!!!
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