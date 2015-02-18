Правки по верстке - 2

Есть сайт - http://service-express.ru/

есть макеты всех страниц

есть сверстанные все страницы

Нужно выполнить следующие правки по верстке -

1. иконку левую около телефона нужно заменить на правую (это вверху)

2. потом "надпись в картинке Бренды обслуживаемой технике" лезет

3. розовая полоска "Интересно" не видна в опере

4. нужно ну растянуть нижнюю часть (фиолетовый фон) чтобы был как сверху

5. нужно сделать полоски на первой странице "НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СКЛАД", "МЫ ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ" как на макете, т.е. "НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СКЛАД" и "ОПРОС" Чтобы были одинаковы по горизонтали

Работа достаточно срочная - нужно закончить до сегодняшнего вечера.