Нужна вёрстка и HTML

Постраничная HTML-верстка клиентской (Front End) и административной (Back End) частей онлайн-каталога. Предоставляется: дизайн клиентской части (psd), постраничное техническое задание на верстку. Сроки: 10 дней Обязательно наличие в портфолио выполненных работ по HTML-верстке сайтов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужна верстка с HTML для дизайна PSD (бюджет маленький 50$ )
всем кто заинтересован стучите в ICQ: 555189
или на майл: [email protected] с пометкой "Верстка с HTML"
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