Верстка HTML/CSS для портала

$250
HTML-версткаЗакрыт15 заявок265 просмотров
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Требуется верстка для портала - вынести из портальных HTML-шаблонов оставшиеся цвета в CSS файлы, редактировать существующие CSS. Страниц HTML шаблонов всего 40 файлов, общий вес - 100Кб.

Дальше требуется корректировка данных шаблонов за отдельную плату.

Опыт работы с CSS и HTML обязателен.

Предложения и примеры верстки на [email protected]

Требуется осуществлять верстку в том числе через панель управления, поэтому желательно из Москвы.

HTMLCSS
16 лет назад
Komrad
V Poznyakov 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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