Подготовка и размещение материала на сайте

$150
HTML-версткаЗакрыт13 заявок216 просмотров
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Постоянная и разовая работа по наполнению и размещению материалов на сайты. Поддержка сайтов – внесение изменений на сайты (тексты, картинки, разделы через систему управления и непосредственно на страницы). Требуется регулярное присутствие в рабочее время, аккуратность, пунктуальность, обязательность. Общение по icq, mail. Оплата 150-300 USD в месяц в зависимости от выполненной работы (банковский перевод, WM, Яндекс-деньги и пр.). Нужно – знание html, умение что-то сделать в photoshop, работа с офисными программами. Умение и желание сделать работу хорошо (красиво и качественно).

В качестве теста предлагаю, сверстать и прислать пару страниц http://www.profsolutions.ru/test/kslift.rar. Страница будет размещена на сайте www.kslift.ru. Соответственно, результат должен подходить по ширине и не противоречить дизайну.

В случае успеха задание будет оплачено.

16 лет назад
dasign
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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