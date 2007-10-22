Повесить дизайн на сайт

Есть нарисованный дизайн (делал дизайнер, все материалы может предоставить по требованию), нужно его перенести на действующий сайт (партнерку). В партнерке доступно изменение шапки, низа и css. На центр нужно просто в стилях повесить однотонный задний фон. Сайт должен нормально отражаться и в IE и opera и мазиле. Ваша задача сделать верстку дизайна на этот сайт. Мне нужно чтобы вы указали цену и время выполнения.