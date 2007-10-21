Нужно натянуть сверстаный макет на JOOMLA

Нужно переделать вёрстку из табличной в блочную. Сайт в табличной вёрстке в прикреплённом архиве. Если всё устроит, то через недели 2-3 дам ещё один сайт на вёрстку. Требования: - обязательно блочная верстка; - кроссбраузерность (IE 5+, FireFox ...