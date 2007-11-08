Качественная верстка сайта

Вобщем одговорились что парень сверстает сайт. Был образец макета. Человек взялся. Через 4 дня я ему постучал в аську и вот его ответ: "привет. Извини, что не предупредил сразу - забыл ник... Я посмотрел тщательно псд, к сожалению это не стоит тех денег и я вынужден отказаться. Сорри, что не сразу" Вывод - при работе с человеком просите у него ежедневно давать обратную связь о ходе работы