Прикрутить скин к сервису

Требуется доверстать скин для форума на основе нарисованного дизайна. 70% работы уже сделана другим фрилансером Навыки php-программирования приветствуются. Работу можно начать уже этим вечером. От вас обязательно ссылки на 2-3 ваших последних работы, номер аськи, и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прикрутить к сервису www.myspace.com , уже нарисованный и порезанный скин.
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