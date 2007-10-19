Нужно доделать верстку и прикрутить дизайн для проекта http://www.strigki.ru CMS-ка нестандартная, но полдела там уже сделано. По сути сайт является клоном www.blesk.ru нужно натянуть только другой дизайн. Картинки макетов здесь: http://www.blesk.ru/maket/main.jpg http://www.blesk.ru/maket/salon.jpg http://www.blesk.ru/maket/news.jpg Работа вроде бы несложная, но ...
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Здравствуйте!
Необходимо сверстать 2 несложных макета (главная и внутренняя страница) + сделать 2 копии внутренних страниц с другим наполнением (отличается только контент).
Требования к верстке:
- только блоки (ни одной таблицы, кроме блока календаря - объясню);
- все оформление в CSS;
- подробные комментарии как HTML-кода (начало/конец блоков), так и CSS (комментарии по каждому описанию класса);
- страницы должны выглядеть абсоллютно идентично в броузерах IE6, IE7, Firefox и Opera (последних версий);
- страницы должны выглядеть абсолютно так же как и на макетах;
- валидная верстка, будет проверяться на валидаторе.
версии макетов во вложении, что бы оценить.
psd версии вышлются исполнителю.
Просьба - если Вы не собираетесь выполнять проект - сюда не писать, при невыполнении (взял работу и "забил") отрицательный комментарий.
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