Сверстать 2 несложных макета

$50
HTML-версткаЗавершен13 заявок252 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо сверстать 2 несложных макета (главная и внутренняя страница) + сделать 2 копии внутренних страниц с другим наполнением (отличается только контент).

Требования к верстке:

- только блоки (ни одной таблицы, кроме блока календаря - объясню);

- все оформление в CSS;

- подробные комментарии как HTML-кода (начало/конец блоков), так и CSS (комментарии по каждому описанию класса);

- страницы должны выглядеть абсоллютно идентично в броузерах IE6, IE7, Firefox и Opera (последних версий);

- страницы должны выглядеть абсолютно так же как и на макетах;

- валидная верстка, будет проверяться на валидаторе.

версии макетов во вложении, что бы оценить.

psd версии вышлются исполнителю.

Просьба - если Вы не собираетесь выполнять проект - сюда не писать, при невыполнении (взял работу и "забил") отрицательный комментарий.

16 лет назад
zippovich
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
airgraph
Html Webmolot 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$50
Отлично справился с работой. Сроки не нарушил. Все обговорил сначала - вопросов потом не задавал, просто в срок сдал работу на отлично. Подумал сам и сделал даже то что не обговорили. Буду обращаться в дальнейшем и другим советую.
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