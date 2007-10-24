Натянуть шаблон дизайна на скрипт (smarty)

Есть шаблон дизайна от TemplateMonster, необходимо натянуть этот шаблон на скрипт OroHYIP (http://www.tomacero.com), выглядеть должно примерно так http://orohyip.tomacero.com ,только шапка будет на flash.

Скрипт использует smarty templates и содержит стандартный шаблон, который можно взять за образец.