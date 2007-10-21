Сверстать два PSD-макета под CMS Joomla VirtueMart

$80
HTML-версткаЗавершен3 заявки192 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В связи с тем, что предыдущий исполнитель слишком затянул работу и "пропал", ищется новый фрилансер, готовый взяться за работу.

Итак, необходимо СРОЧНО сверстать два PSD-макета под CMS Joomla VirtueMart.

Бюджет - 2000 р.

Сроки - 1 - 1,5 дня.

По всем вопросам обращаться только по ICQ: 260-964-060

А еще лучше высылать Ваши предложения сразу по SMS на номер - +79179917185

Завтра днем надо начать и закончить как можно скорее...

JoomlaVirtuemart
16 лет назад
exelstudio
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
shefsus
Андрей 
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-1)
16 лет назад
$80
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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