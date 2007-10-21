В связи с тем, что предыдущий исполнитель слишком затянул работу и "пропал", ищется новый фрилансер, готовый взяться за работу.

Итак, необходимо СРОЧНО сверстать два PSD-макета под CMS Joomla VirtueMart.

Бюджет - 2000 р.

Сроки - 1 - 1,5 дня.

По всем вопросам обращаться только по ICQ: 260-964-060

А еще лучше высылать Ваши предложения сразу по SMS на номер - +79179917185

Завтра днем надо начать и закончить как можно скорее...