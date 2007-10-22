Требуется верстальщик под Битрикс. строго из Москвы. Сейчас есть дизайн, который за выходные надо порезать и сверстать под Битрикс, а также запустить на уже установленный у клиента Битрикс. Желательно сегодня вечером очно встретиться, а завтра уже ...