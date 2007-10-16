Верстка макета сайта

Нужно сверстать два макета в PSD под CMS Joomla VirtueMart. Срок - с 22:00 12.10.2007 до 20:00 14.10.2007. Макеты не очень сложные. Требуется ответственный исполнитель! Тех, которые сначала согласятся, а в конце скажут, что не смогли или ...