Сверстать 2 PSD-макета под CMS Joomla VirtueMart

$40
HTML-версткаЗакрыт5 заявок181 просмотр
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Нужно сверстать два макета в PSD под CMS Joomla VirtueMart.

Срок - с 22:00 12.10.2007 до 20:00 14.10.2007.

Макеты не очень сложные. Требуется ответственный исполнитель! Тех, которые сначала согласятся, а в конце скажут, что не смогли или вообще пропадут - просьба не обращаться!

Бюджет небольшой - $40 или 1000 р.

Оплата по Яндекс.Деньгам или WebMoney.

Все желающие пишите ЗДЕСЬ свое предложение, в личку НЕ ПИШИТЕ.

ICQ: 26O-964-O6O

JoomlaVirtuemart
16 лет назад
exelstudio
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
GlooMKolomna
Гость 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$40
Обещал сделать в срок. Мало того, что верстал один макет больше 5-ти дней, так потом еще и пропал. До сих пор не отвечает. Думаю, не стоит с ним сотрудничать. Необязательный он человек...
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