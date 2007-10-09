Сверстать 2 PSD-макета под CMS Joomla VirtueMart

Нужно сверстать два макета в PSD под CMS Joomla VirtueMart.

Срок - с 22:00 12.10.2007 до 20:00 14.10.2007.

Макеты не очень сложные. Требуется ответственный исполнитель! Тех, которые сначала согласятся, а в конце скажут, что не смогли или вообще пропадут - просьба не обращаться!

Бюджет небольшой - $40 или 1000 р.

Оплата по Яндекс.Деньгам или WebMoney.

Все желающие пишите ЗДЕСЬ свое предложение, в личку НЕ ПИШИТЕ.

ICQ: 26O-964-O6O