Исправить вёрстку или переверстать

Итак открываем сайт http://tartanyachts.ru/ в опере.

Пишем здесь сумму и время необходимые на реализацию.

Оставляем так же контакты (желательно ICQ)

После чего я выбираю исполнителя мы с ним заключаем сделку через этот сервис, вы выполняете работу, я оплачиваю, пишу отзыв.

Как обычно строго запрещается атаковать личку, icq и другие мои средства связи. :)

Ну и традиционно я работаю только с фрилансерами, а особенно с фрилансерами девушками :)

Всем хорошего дня, пусть победит сильнейший ;)