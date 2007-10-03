Дивная верстка 50 макетов

Необходимо сделать верстку дизайна. Также из верстки сделать темплейты для движка ClipShare. Демо версию этого движка можно посмотреть по адресу http://www.clipsharedemo.com/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На крупный web 2.0 проект требуется верстальщик-профессионал экстра класса.
Около 50 макетов на верстку, оплата за каждый макет по договоренности сторон от 15 до 50 у.е.
Будет дано тестовое задание на верстку типового макета.
ТРЕБОВАНИЯ:
HTML-верстка:
- идентичность макету
- безтабличная (div'ная) верстка
- семантический (логически структурированный) код
- стандарты W3C (XHTML 1.1, XHTML 1.0 Strict, CSS2)
- кроссбраузерность (IE 6-7,Opera 7+,FireFox 1.5+,Netscape 8+)
- минимум "лишнего" кода
- оптимизация для поисковых машин
- технология SSI
JavaScript:
- интерактивность страниц
- создание меню
- визуальные эффекты
- контроль данных форм
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