Дивная верстка 50 макетов

Нужно сверстать 3 страницы 2 из которых очень мало различаются (главная и внутренняя одного дизайна) Вёрстка должно быть сделана с помощью дивов и CSS Нужно использовать только минимум элементов для создания структуры чтобы прослеживалось семантическое значение блоков ...