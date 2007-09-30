Сверстать дивами и css 3 странички

Нужно сверстать 3 страницы

2 из которых очень мало различаются (главная и внутренняя одного дизайна)

Вёрстка должно быть сделана с помощью дивов и CSS

Нужно использовать только минимум элементов для создания структуры

чтобы прослеживалось семантическое значение блоков и элементов

Кто знает, чей это сайт http://www.andybudd.com/ и ему знакомы картинки книжек (справа смотрите) на этом сайте особый плюс.

Задание в архиве.

Ваши предложения и примеры.

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Зенюков Андрей

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