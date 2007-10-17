Сверстать PSD-файл, срочно

Имеется несколько макетов в PSD(например 3), со своими сложностями и графическими элементами.

Нужно разверстать в HTML с картинками.

Проблема в том, что PSD-шник весит около 30 Мб.

Бюджет до 90 у.е.

Есть желающие?

Важно: срочно и грамотно. Если найдется такой специалист, то для него будет обеспечена подработка в будущем.