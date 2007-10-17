Сверстать PSD-файл, срочно

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется несколько макетов в PSD(например 3), со своими сложностями и графическими элементами.
Нужно разверстать в HTML с картинками.
Проблема в том, что PSD-шник весит около 30 Мб.
Бюджет до 90 у.е.
Есть желающие?
Важно: срочно и грамотно. Если найдется такой специалист, то для него будет обеспечена подработка в будущем.
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