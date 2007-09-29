Перевести из psd в html и css

Необходимо сверстать дизайн для движка Shop-script. Макеты по ссылкам. Главная: http://www.hc-studio.com.ua/tmp/tdcompic-main_end.jpg Одна категория: http://www.hc-studio.com.ua/tmp/tdcompic-catalogue_end.jpg Один товар: http://www.hc-studio.com.ua/tmp/tdcompic-tovar_end.jpg Пожалуйста, обязательно, указывайте цену и срок — без них даже обращать внимания не буду. И еще, пожалуйста, перед тем, как оставить предложение зайдите ...