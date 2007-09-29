Перевести из psd в html и css

$12
HTML-версткаЗакрыт54 заявки502 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перевести из psd в html и css

http://riti.bazarus.ru/1/index.jpg

HTMLCSS
16 лет назад
allha
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Шаблон для Bitrix

    Есть готовый сайт. Есть готовый дизайн (шаблон psd) Необходимо порезать под Bitrix 6.5 Эксперт Сразу говорю дизайн специфический так, что нужен опыт. Хотелось бы видеть примеры и пожелания по стоимости и сроки

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переверстать 3 шаблона.

    $50

    Нужно переверстать 3 шаблона сайта http://butt-head.ru/ Сделать блоки независимыми друг от друга чтобы при вставке контента в тело страницы не косячило ни шапку ни другие детали дизайна.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Divная верстка

    нужно сверстать макет: http://stereophonique.ru/cont.html (см. в opera или mozilla) ТЗ: повторяющийся фон по оси X разработать удобную архитектуру чтобы удобно было добавлять новые элементы - в данном случае флаера логотип - всегда на одном месте

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сверстать купленные шаблоны на templater

    Необходимо свертсать 3 купленных шаблона на templater.ru. Количество страниц - 6 шт. Тесты и структура есть. В каждом шаблоне есть flash шапка. Требуется специалист отлично знающий html и flash. Новичкам и начинающим верстальщикам просьба свои услуги не предлагать!!!

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переделать вёрстку для Joomla шаблона.

    $30

    Надо сделать доработку в шаблоне на сайте kalyanminsk.com 1. По бокам добавить поля по аналогии mebeltut.biz 2. кнопки (меню навигации) сделать интерактивными (что бы было возможность добавлять из админ меню, Но при это сохраняя дизайн. 3. Добавить модуль ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка для Shop-scipt. Теперь с макетом внутри.

    $150

    Необходимо сверстать дизайн для движка Shop-script. Макеты по ссылкам. Главная: http://www.hc-studio.com.ua/tmp/tdcompic-main_end.jpg Одна категория: http://www.hc-studio.com.ua/tmp/tdcompic-catalogue_end.jpg Один товар: http://www.hc-studio.com.ua/tmp/tdcompic-tovar_end.jpg Пожалуйста, обязательно, указывайте цену и срок — без них даже обращать внимания не буду. И еще, пожалуйста, перед тем, как оставить предложение зайдите ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад