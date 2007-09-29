Нужна верстка сайта.

$10
HTML-версткаЗакрыт15 заявок321 просмотр
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Здравствуйте. Мне нужна верстка сайта. Желательно дивами но и смешанная подойдет. CSS должен использоваться по полной. Для контакта писать в асю:488229671

Верстка сайта
16 лет назад
baraev
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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