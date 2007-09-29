Нужна верстка сайта.

Имеется несколько макетов в PSD(например 3), со своими сложностями и графическими элементами. Нужно разверстать в HTML с картинками. Проблема в том, что PSD-шник весит около 30 Мб. Бюджет до 90 у.е. Есть желающие? Важно: срочно и грамотно. Если найдется ...