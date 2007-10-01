Подправить ошибки в DLE шаблоне

Немного изменился дизайн сайта. Необходимо подкорректировать (не создавать) шаблон в БИТРИКСЕ. сайт www.resgrp.ru
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Нужно подправить ошибки в верстке
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