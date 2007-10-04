Верстка главной страницы под joomla

HTML-версткаЗакрыт8 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно переверстать главную страницу сайта http://www.russianspain.com/ под cms joomla.

Дизайн менять не нужно - нужно только освежить верстку - под современные стандарты.

Joomla
16 лет назад
trikvetra
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
rasiell
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$100
  • Похожие заказы

  • Верстка темплейтов для ClipShare

    $100

    Необходимо сделать верстку дизайна. Также из верстки сделать темплейты для движка ClipShare. Демо версию этого движка можно посмотреть по адресу http://www.clipsharedemo.com/

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дивная верстка 50 макетов

    $1000

    На крупный web 2.0 проект требуется верстальщик-профессионал экстра класса. Около 50 макетов на верстку, оплата за каждый макет по договоренности сторон от 15 до 50 у.е. Будет дано тестовое задание на верстку типового макета. ТРЕБОВАНИЯ: HTML-верстка: - идентичность макету ...

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проблема с dhtml меню в IE

    Есть dhtml меню которое не работает в IE но работает в Firefox и Opera Надо исправить этот недочёт Возможен вариант создания нового кода

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сверстать 3 страницы

    $50

    Страницы в приложении. Как выберу исполнителя отправлю PSD. Верстка нужна резиновая, совместимая со всеми браузерами. Без предоплаты. Без портфолио на сайте weblancer.net не беспокоить. Предложения только сюда, в почте, icq и привате читать не буду.

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Сверстать дивами и css 3 странички

    Нужно сверстать 3 страницы 2 из которых очень мало различаются (главная и внутренняя одного дизайна) Вёрстка должно быть сделана с помощью дивов и CSS Нужно использовать только минимум элементов для создания структуры чтобы прослеживалось семантическое значение блоков ...

    CSS
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка под движок

    $50

    Нужно сверстать из готового диза верстаного в хтмл шаблон для сайта под Дата Лайф движек тоесть файлы верх, низ , меню, меню2, и пара таблиц, работа не пыльная, но сроки урезанные, цена приблизительная.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад