Верстка дизайна под Shopcms (avalonshop)

HTML-версткаЗакрыт8 заявок155 просмотров
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Требуется сверстать дизайн под движок Shopcms (бывший avalonshop).

Указывайте, пожалуйста, сразу сроки и бюджет.

16 лет назад
Dozor
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
16 лет назад
$75
14 дней
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