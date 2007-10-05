Поправить верстку(добавить горизонтальный скролл)

Необходимо сделать верстку дизайна. Также из верстки сделать темплейты для движка ClipShare. Демо версию этого движка можно посмотреть по адресу http://www.clipsharedemo.com/
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Необходимо поправить верстку страниц(их две), они одинаковые, разница лишь в том что в первой версии 2 столбца во второй версии 3 столбца. Верстка выполнена в дивах со стилями(выносной файл). Надо сделать что бы появлялась строка прокрутки горизонтальная(и в первой и во второй версии), если страница полностью не помещается на экране. Т.к. задание не большое то и оплата соответствующая 2$. В прилагающемся файле оба варианта, верстка кроссбраузерная и валидная в итоге все должно остаться как есть с разницей, что появляется скролл горизонтальный.
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