Поправить верстку(добавить горизонтальный скролл)

Необходимо поправить верстку страниц(их две), они одинаковые, разница лишь в том что в первой версии 2 столбца во второй версии 3 столбца. Верстка выполнена в дивах со стилями(выносной файл). Надо сделать что бы появлялась строка прокрутки горизонтальная(и в первой и во второй версии), если страница полностью не помещается на экране. Т.к. задание не большое то и оплата соответствующая 2$. В прилагающемся файле оба варианта, верстка кроссбраузерная и валидная в итоге все должно остаться как есть с разницей, что появляется скролл горизонтальный.