HTML доработка сайта

$150
HTML-версткаЗакрыт17 заявок339 просмотров
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Для доработки проекта в удаленном режиме, необходим HTML кодировщик. Желательно иметь базовые знания js и php. После окончания проекта возможно дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

HTML
16 лет назад
exodrill
Drill Eugene 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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