Интеграция сверстанного дизайна с движком

Итак открываем сайт http://tartanyachts.ru/ в опере. Пишем здесь сумму и время необходимые на реализацию. Оставляем так же контакты (желательно ICQ) После чего я выбираю исполнителя мы с ним заключаем сделку через этот сервис, вы выполняете работу, я оплачиваю, ...