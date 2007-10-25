Интеграция сверстанного дизайна с движком

HTML-версткаЗавершен12 заявок205 просмотров
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Требуется интегрировать сверстанный HTML дизайн с движком сайта.

Демо дизайн у движка имеется, необходимо внести в него изменения. Синтаксис шаблонизатора очень похож на синтаксис Smarty.

16 лет назад
micmorozov
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
ineweb
Иван 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$75
4 дня
Работы сделанна в срок и хорошо. Принимал безвозмездное участие в доработке проекта.
Оплата получена в срок, прятно было порабоать=)
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