Надеть дизайн на движок Битрикс

$50
HTML-версткаЗакрыт11 заявок168 просмотров
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Требуется верстать уже готовые дизайны на движок битрикс.

Шаблонов для верстки больше 10

Сроки, не более 3-х дней на один шаблон.

Оплата по результату выполнения работы (дизайн стоит на движке) - 50 уе за каждый шаблон.

Возможны бонусы за скорость и качество работы :)

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16 лет назад
Lexa-xa
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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