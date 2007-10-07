блочная верстка все стили в CSS-файле стилей Макет НЕ ризиновый общий фон в BODY-документе - серый максимальный размер по ширине - как в PSD-макете - 904 px сроки изготовления 1 день
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Требуется верстка большого проекта. Порядка 40-50 страниц. Верстка сложная. Резина. javaScript.
Требования к соискателю: Портфолио сложной верстки.
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