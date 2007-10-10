Есть готовый дизайн. Необходимо порезать изображение и изготовить шаблон для сайта-визитки под Битрикс. Пример сайта: http://www.bitrixtemplates.ru/templates/16619.php?page= Условия - отличное знание системы Битрикс http://www.1c-bitrix.ru/ !!! Пишите ориентировочные сроки выполнения и цену. Также интересует как расчитывается цена: за блок, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужно натянуть дизайн на КМС.
Верстка имеется. писать в ICQ: 46-58-46
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