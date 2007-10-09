Шаблон сайта под Битрикс (Bitrix)

HTML-версткаЗакрыт9 заявок176 просмотров
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Есть готовый дизайн. Необходимо порезать изображение и изготовить шаблон для сайта-визитки под Битрикс.

Пример сайта: http://www.bitrixtemplates.ru/templates/16619.php?page=

Условия - отличное знание системы Битрикс http://www.1c-bitrix.ru/ !!!

Пишите ориентировочные сроки выполнения и цену. Также интересует как расчитывается цена: за блок, за модуль, за страницу?

При быстром и качественном исполнении - постоянное сотрудничество.

16 лет назад
Pandora
Гость 
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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