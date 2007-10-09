Исправить страничку

Нужно сверстать два макета в PSD под CMS Joomla VirtueMart. Срок - с 22:00 12.10.2007 до 20:00 14.10.2007. Макеты не очень сложные. Требуется ответственный исполнитель! Тех, которые сначала согласятся, а в конце скажут, что не смогли или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо убрать два глюка со страницы.
Для толкового верстальщика - работы максимум на 15 минут.
За эти 15 минут работы - плачу 10WMZ.
E-mail: [email protected] ICQ: 335737393
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