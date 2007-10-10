Верстка проекта, корректировка граф. изображений

На сайте www.i-tr.ru (Транпортная компания) нужно переверстать сайт. Поменять телефоны в шапке (там указан еще старый код 095). Также нужно изменить еще пару надписей и картинок в шапке.

Он будет похож на www.is-t.ru/auto/ , только на тему грузоперевозок.