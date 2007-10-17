Переверстать сайт

Есть готовый дизайн. Необходимо порезать изображение и изготовить шаблон для сайта-визитки под Битрикс. Пример сайта: http://www.bitrixtemplates.ru/templates/16619.php?page= Условия - отличное знание системы Битрикс http://www.1c-bitrix.ru/ !!! Пишите ориентировочные сроки выполнения и цену. Также интересует как расчитывается цена: за блок, ...
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Есть сайт: http://parkethaus.com.ua/ Как вы видите, ссылки не работают. Нужно его переверстать, плюс поменять несколько разделов и добавить немного фотографий. Наладить кроссбраузерность. Убрать серый фон за элементами. Прошу написать минимальные сроки.
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