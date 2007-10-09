Верстка 2-х макетов для сайта

Здравствуйте!

Предлагается работа по верстке 2-х макетов для создаваемого сайта: главная страница и внутренняя.

Требования к верстке:

- только блоки (ни одной таблицы);

- все оформление в CSS;

- подробные комментарии как HTML-кода (начало/конец блоков), так и CSS (комментарии по каждому описанию класса);

- знание JavaScript (хотя бы, как его вставлять в код, JavaScript нужен для организации скрытия/показа div - сам JavaScript написан);

- страницы должны выглядеть абсоллютно идентично в броузерах IE6, IE7, Firefox и Opera (последних версий);

- страницы должны выглядеть абсолютно так же как и на макетах;

- валидная верстка, будет проверяться на валидаторе.

png версии макетов во вложении, что бы оценить.

psd версии вышлются исполнителю.