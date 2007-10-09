Верстка 2-х макетов для сайта

$50
HTML-версткаЗакрыт26 заявок400 просмотров
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Здравствуйте!

Предлагается работа по верстке 2-х макетов для создаваемого сайта: главная страница и внутренняя.

Требования к верстке:

- только блоки (ни одной таблицы);

- все оформление в CSS;

- подробные комментарии как HTML-кода (начало/конец блоков), так и CSS (комментарии по каждому описанию класса);

- знание JavaScript (хотя бы, как его вставлять в код, JavaScript нужен для организации скрытия/показа div - сам JavaScript написан);

- страницы должны выглядеть абсоллютно идентично в броузерах IE6, IE7, Firefox и Opera (последних версий);

- страницы должны выглядеть абсолютно так же как и на макетах;

- валидная верстка, будет проверяться на валидаторе.

png версии макетов во вложении, что бы оценить.

psd версии вышлются исполнителю.

16 лет назад
zippovich
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
vietnamese
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
$50
2 дня
netbird
Гость 
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-3)
16 лет назад
$30
1 день
Взялся делать и пропал. Думаю этот отзыв заставит все таки быть фрилансера ответсвенней.
Nuxx
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-1)
16 лет назад
$40
1 день
Работа сделана ровно на 0%. Исполнитель не реагирует на сообщения по ICQ. Если хотите потерять время - обращайтесь к нему.
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