Требуется вёрстка и программная часть

HTML-версткаЗакрытнет заявок212 просмотров
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Требование:валидность, кроссбраузерность, кроссплатформенность, центрирование при больших разрешениях

мониторов.

Программная часть:

страница оформления заказа, общение с менеджерами(ICQ Консультанты,вопрос-ответ), фотогалерея,вакансии ...

Макет сайта в приложении

Спасибо за Ваши отзывы.

С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.

16 лет назад
brezeru
Кирилл 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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