Перенести данные с он-лайн сайтов на офф-лайн сайт

Требуется перенести данные и фотографии с нескольких он-лайн сайтов на офф-лайн сайт под управлением CMS Siteman (www.sitemancms.info), с небольшой правкой html-кода (изменение цвета и прописывание гиперсылок на другие страницы внутри сайта). Объем порядка 10 тысяч страниц. Перенос вручную либо программным путем. В связи с тем, что конечный объем получившегося сайта будет большой, и пересылка по электронке такого объема нереальна, предпочтение будет отдаваться жителям Новосибирска. Можно рассмотреть вариант удаленной работы с пересылкой конечного результата на CD.

В своем предложении обязательно укажите срок реализации проекта. Если возникли вопросы - пишите.