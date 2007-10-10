Верстка под Битрикс

$100
HTML-версткаЗакрыт1 заявка158 просмотров
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Требуется верстальщик под Битрикс. строго из Москвы.

Сейчас есть дизайн, который за выходные надо порезать и сверстать под Битрикс,

а также запустить на уже установленный у клиента Битрикс.

Желательно сегодня вечером очно встретиться, а завтра уже приступить к работе.

Либо вышлю материалы по почте, чтобы как можно быстрее начать работать.

(Может, успеем и сегодня?)

16 лет назад
marishalove
Иванова 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
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