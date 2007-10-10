Верстка под Битрикс

Требуется верстальщик под Битрикс. строго из Москвы.

Сейчас есть дизайн, который за выходные надо порезать и сверстать под Битрикс,

а также запустить на уже установленный у клиента Битрикс.

Желательно сегодня вечером очно встретиться, а завтра уже приступить к работе.

Либо вышлю материалы по почте, чтобы как можно быстрее начать работать.

(Может, успеем и сегодня?)