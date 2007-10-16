Нужно доделать верстку

Кусок кода, написанный в html, нужно представить в div+css (обеспечить идентичность поддержки IE, Mozilla Firefox). Исходный текст прицеплен в org.zip (после распаковки org.html и org.css). Кто может сделать это "до вечера" пишите (можно в приват): - css-код, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт www.datingchating.ru. Так получилось, что дизайнер который делал мне сайт "пропал". Так как надежда на его возвращение невилика, то необходимо доделать следующее:
1. сделать, чтобы сайт был по ширине 1024px - фиксированно! А то сейчас при расширение окна едет все.
2. бока нужно придумать как лучше всего сделать. Общий фон страницы сделать как вверху - коричневым цветом.
Дизайнер все делал в css, думаю разобраться в стилях не составит особого труда.
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