Нужно доделать верстку

$50
HTML-версткаЗавершен4 заявки157 просмотров
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Сайт www.datingchating.ru. Так получилось, что дизайнер который делал мне сайт "пропал". Так как надежда на его возвращение невилика, то необходимо доделать следующее:

1. сделать, чтобы сайт был по ширине 1024px - фиксированно! А то сейчас при расширение окна едет все.

2. бока нужно придумать как лучше всего сделать. Общий фон страницы сделать как вверху - коричневым цветом.

Дизайнер все делал в css, думаю разобраться в стилях не составит особого труда.

16 лет назад
interneo
Семен 
58 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
1nx
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад
$30
1 день
Все сделал очень быстро, качественно и недорого! Никакой головной боли и нервов :-) Отличный исполнитель! Всем советую. Спасибо за работу!
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