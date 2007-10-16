Нужно доделать верстку

Сайт www.datingchating.ru. Так получилось, что дизайнер который делал мне сайт "пропал". Так как надежда на его возвращение невилика, то необходимо доделать следующее:

1. сделать, чтобы сайт был по ширине 1024px - фиксированно! А то сейчас при расширение окна едет все.

2. бока нужно придумать как лучше всего сделать. Общий фон страницы сделать как вверху - коричневым цветом.

Дизайнер все делал в css, думаю разобраться в стилях не составит особого труда.