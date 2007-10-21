Css-верстка готового html-кода

Необходимо слегка модифицировать готовый шаблон и "прикрутить" его к Битриксу (пакет "Старт"), создать полностью структуру всех страниц (не более 10) и ввести первоначальный контент. Вместо битрикса можно использовать Джумлу...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кусок кода, написанный в html, нужно представить в div+css (обеспечить идентичность поддержки IE, Mozilla Firefox).
Исходный текст прицеплен в org.zip (после распаковки org.html и org.css).
Кто может сделать это "до вечера" пишите (можно в приват):
- css-код, который бы вы написали для первой строки (...) исходной таблицы;
- желаемый размер оплаты (WebMoney);
- свой почтовый адрес.
Требования:
- форматирование отступами;
- все стили - в css-файле;
- другие общепринятые правила хорошего тона при разработке в css (я их не знаю, но надеюсь на вашу порядочность).
Исходный вариант виден здесь:
http://vfm-elita.com/content_about/clg_pl.aspx
P.S. Когда договоримся, вышлю картинки (чтобы было удобнее тестировать)
P.P.S. В ближайшее время возможны другие подобные и более сложные работы
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