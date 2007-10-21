Css-верстка готового html-кода

Кусок кода, написанный в html, нужно представить в div+css (обеспечить идентичность поддержки IE, Mozilla Firefox).

Исходный текст прицеплен в org.zip (после распаковки org.html и org.css).

Кто может сделать это "до вечера" пишите (можно в приват):

- css-код, который бы вы написали для первой строки (...) исходной таблицы;

- желаемый размер оплаты (WebMoney);

- свой почтовый адрес.

Требования:

- форматирование отступами;

- все стили - в css-файле;

- другие общепринятые правила хорошего тона при разработке в css (я их не знаю, но надеюсь на вашу порядочность).

Исходный вариант виден здесь:

http://vfm-elita.com/content_about/clg_pl.aspx

P.S. Когда договоримся, вышлю картинки (чтобы было удобнее тестировать)

P.P.S. В ближайшее время возможны другие подобные и более сложные работы