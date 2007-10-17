Порезать макет в html

Необходимо слегка модифицировать готовый шаблон и "прикрутить" его к Битриксу (пакет "Старт"), создать полностью структуру всех страниц (не более 10) и ввести первоначальный контент. Вместо битрикса можно использовать Джумлу...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно просто взять и позерать
видимо, лучше это сделать в таблицах
не в курсе цен, но не думаю, что это стоит много.
доп. требование:
при нажатии на линк слева - должен появляться список категорий ( категория - подкатегория) - т.е.
2-х уровневый каталог.
+ можно обсуждить некоторые моменты ( может что-то выкинем из этого макета)
- Похожие заказы
- $90HTML-верстка7 заявокЗакрыт16 лет назад
Кусок кода, написанный в html, нужно представить в div+css (обеспечить идентичность поддержки IE, Mozilla Firefox). Исходный текст прицеплен в org.zip (после распаковки org.html и org.css). Кто может сделать это "до вечера" пишите (можно в приват): - css-код, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
Есть PSD. В принципе есть уже HTML и GIFы нарезанные, но в эксплорере все разъезжается. Нужно перверстать аккуратно чтобы нигде не разъезжалось и было нормально. Работы в принципе на 15 минут.HTML-верстка29 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сверстать страницу из psd, достаточно табличной верстки + максимальное использование css, валидный html для всех броузеров. Дизайн можно сказать средней сложности. Нужна пока примерная стоимость, для уточнения потом вышлю скрин.HTML-верстка38 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть psd-макет. Нужно сверстать темплейт для zen-cart. Темплейт частично сделан, нужно "довести до ума". Сам не успеваю (да и не люблю заниматься дизайном и вёрсткой).HTML-верстка3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $30
Есть готовая верстка нужно прикрутить на Joomla и повесить Virue martHTML-верстка11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Требуется сверстать макет сайта о моде и стиле Должно быть все на высшем уровне. Жду ваших предложенийHTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требование:валидность, кроссбраузерность, кроссплатформенность, центрирование при больших разрешениях мониторов. Программная часть: страница оформления заказа, общение с менеджерами(ICQ Консультанты,вопрос-ответ), фотогалерея,вакансии ... Макет сайта в приложении Спасибо за Ваши отзывы. С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.HTML-верстканет заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется перенести данные и фотографии с нескольких он-лайн сайтов на офф-лайн сайт под управлением CMS Siteman (www.sitemancms.info), с небольшой правкой html-кода (изменение цвета и прописывание гиперсылок на другие страницы внутри сайта). Объем порядка 10 тысяч ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется верстальщик под Битрикс. строго из Москвы. Сейчас есть дизайн, который за выходные надо порезать и сверстать под Битрикс, а также запустить на уже установленный у клиента Битрикс. Желательно сегодня вечером очно встретиться, а завтра уже ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт16 лет назад