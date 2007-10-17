Порезать макет в html

нужно просто взять и позерать

видимо, лучше это сделать в таблицах

не в курсе цен, но не думаю, что это стоит много.

доп. требование:

при нажатии на линк слева - должен появляться список категорий ( категория - подкатегория) - т.е.

2-х уровневый каталог.

+ можно обсуждить некоторые моменты ( может что-то выкинем из этого макета)