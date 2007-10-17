Порезать макет в html

HTML-версткаЗавершен8 заявок146 просмотров
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нужно просто взять и позерать

видимо, лучше это сделать в таблицах

не в курсе цен, но не думаю, что это стоит много.

доп. требование:

при нажатии на линк слева - должен появляться список категорий ( категория - подкатегория) - т.е.

2-х уровневый каталог.

+ можно обсуждить некоторые моменты ( может что-то выкинем из этого макета)

HTML
16 лет назад
horal
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Cyrpheus
Денис 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
Отличная верстка! заказал еще одну!
Было очень приятно работать с этим человеком. Знает что хочет что бывает не со всеми заказчиками.
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