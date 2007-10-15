Верстка шаблона

Кусок кода, написанный в html, нужно представить в div+css (обеспечить идентичность поддержки IE, Mozilla Firefox). Исходный текст прицеплен в org.zip (после распаковки org.html и org.css). Кто может сделать это "до вечера" пишите (можно в приват): - css-код, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется на основе примера шаблона, сверстать с моими картинками( нарисованными от руки) шаблон.
Вот базовый вариант http://www.bumpak.ru/
аська 221115502
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