Окончание верстки для Strigki точка Ru

Нужно доделать верстку и прикрутить дизайн для проекта http://www.strigki.ru CMS-ка нестандартная, но полдела там уже сделано. По сути сайт является клоном www.blesk.ru нужно натянуть только другой дизайн. Картинки макетов здесь:

http://www.blesk.ru/maket/main.jpg

http://www.blesk.ru/maket/salon.jpg

http://www.blesk.ru/maket/news.jpg

Работа вроде бы несложная, но требующая умения немного разобраться в чужом коде.

P.S. Работа должна быть сделана _строго_ в срок, который Вы же и определите перед началом работ и который устроит нас.