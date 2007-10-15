Окончание верстки для Strigki точка Ru

HTML-версткаЗакрыт4 заявки138 просмотров
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Нужно доделать верстку и прикрутить дизайн для проекта http://www.strigki.ru CMS-ка нестандартная, но полдела там уже сделано. По сути сайт является клоном www.blesk.ru нужно натянуть только другой дизайн. Картинки макетов здесь:

http://www.blesk.ru/maket/main.jpg

http://www.blesk.ru/maket/salon.jpg

http://www.blesk.ru/maket/news.jpg

Работа вроде бы несложная, но требующая умения немного разобраться в чужом коде.

P.S. Работа должна быть сделана _строго_ в срок, который Вы же и определите перед началом работ и который устроит нас.

16 лет назад
bleskru
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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