Маленькая верстка + установка на Ucoz cms

Здравствуйте! Необходимо сверстать 2 несложных макета (главная и внутренняя страница) + сделать 2 копии внутренних страниц с другим наполнением (отличается только контент). Требования к верстке: - только блоки (ни одной таблицы, кроме блока календаря - объясню); - все оформление ...
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Здраствуйте фрилансеры. Нужна не большая верстка в html тобишь склееть куски и ещё добавить пару кусков.. И поставить на CMS UCOZ!!
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