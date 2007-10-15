Доверстать дизайн + небольшие перделки движка Ajax

Вот впринципе что надо...есть сайт, основанный на движке

AJAX DeskTop StartPage Enterprise ( вот описание движка) .... задача состоит в том, чтобы доверстать дизайн под psd макет, дизайн там основывается на html+css, также нужно внести небольшие изменения в сам движок, для этого потребуются знания java+ajax+php среднего уровня..по все подробностям стучите в icq или или пишите заявки, оставляйте ваши контакты...обязательно с вами свяжусь.